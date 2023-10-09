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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Численность безработных в ЕАЭС сократилась на 15%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Численность безработных в Евразийском экономическом союзе сократилась на 15% за год, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец августа 2023 года составила 892,9 тысячи человек, сократившись на 15% по сравнению с аналогичной датой 2022 года", - говорится в сообщении.

"Таким образом, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1%", - добавили в ЕЭК.

ЕАЭС ЕЭК
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