Сальдированная прибыль российских предприятий в 2022 году упала на 12,6%

Годом ранее Росстат сообщал о ее росте в 2,6 раза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия в 2022 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 25 трлн 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше, чем в 2021 году, когда показатель вырос в 2,6 раза (до 29 трлн 649,8 млрд рублей), сообщил Росстат.

Предыдущий спад сальдированного результата российских компаний был зафиксирован в ковидном 2020 году, до этого - в 2014 году.

В 2022 году 43,1 тысячи организаций получили прибыль в размере 31 трлн 310,2 млрд рублей, что на 3,6% ниже значения предыдущего года, убыток - 15,2 тысячи организаций на сумму 5 трлн 384,7 млрд рублей, что на 90,7% выше значения 2021 года.

Доля организаций, получивших прибыль в 2022 году, составила 73,9% (в 2021 году - 75,1%).

Наибольшее снижение сальдированного финансового результата в 2022 году по сравнению с 2021 годом отмечено в организациях, осуществляющих деятельность в рыболовстве и рыбоводстве (Калининградская и Архангельская области), а также в торговле оптовой, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (Пензенская область, Петербург). По итогам прошлого года убыток получили организации по производству, передаче и распределению пара и горячей воды; кондиционированию воздуха (Красноярский край, Москва), почтовой связи и курьерской деятельности (Москва).

Высокие темпы роста сальдированного финансового результата в 2022 году по сравнению с 2021 годом сохраняются в строительстве (Чеченская республика, республика Бурятия), деятельности железнодорожного транспорта - грузовых перевозках (Москва), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (Брянская и Волгоградская области).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых снизилась в 2022 году на 19,4% и составила 5 трлн 728,8 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель упал на 21,4% - до 2 трлн 882,4 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в 2022 году равнялась 8 трлн 253,1 млрд рублей (снижение на 6,2%).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль за год составила 5 трлн 268,2 млрд рублей (сокращение на 21,1%).

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам 2022 года составила 666,1 млрд рублей (снижение на 18,1%), в строительстве - 566,5 млрд рублей (рост в 2,3 раза), в сфере транспортировки - 1 трлн 490,4 млрд рублей (рост на 37,5%).

Высокая доля прибыльных организаций и рост сальдированного финансового результата по итогам 2022 года наблюдаются в Архангельской и Воронежской областях. Значительное снижение доли прибыльных организаций и сальдированного финансового результата по сравнению с предыдущим годом отмечено в Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Как сообщалось, предприятия в 2021 году получили сальдированную прибыль в размере 29 трлн 649,8 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.