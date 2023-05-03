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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Росстат отметил сокращение сальдированной прибыли предприятий на 19,5% в январе-феврале

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2023 года российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 4 155,5 млрд рублей, что на 19,5% меньше, чем за тот же период 2022 года, сообщил Росстат.

В январе 2023 года сальдированная прибыль составляла 2 трлн 336,9 млрд рублей (на 21,3% ниже, чем годом ранее), в декабре 2022 года - 2 трлн 181,9 млрд рублей (на 22,5% ниже), в ноябре - 1 трлн 930,2 млрд рублей (меньше в 1,6 раза), в октябре - 1 трлн 657,3 млрд рублей (на 44,9% ниже показателя октября 2021 года). В сентябре был зафиксирован сальдированный убыток российских предприятий в размере 728,4 млрд рублей (против прибыли годом ранее в 3 трлн 074,5 млрд). Последний раз российские предприятия заканчивали месяц с отрицательным финансовым результатом в марте 2021 года (до этого совокупный убыток превышал прибыль в январе 2015 года, еще ранее - в декабре 2008 и январе 2009 гг.).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых снизилась в январе-феврале 2023 года почти вдвое (на 50,9%) по сравнению с январем-февралем 2022 года и составила 980,6 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель снизился на 49,3% - до 766,6 млрд рублей. В сфере добычи угля прибыль упала на 54,3% - до 102,6 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-февраль составила 1 трлн 093,7 млрд рублей, что на 9,6% ниже прошлогоднего показателя.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль сократилась на 36,8% и оказалась на уровне 764,3 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-февраля 2023 года сложилась на уровне 86,7 млрд рублей (снижение на 8,1%), в строительстве - 174,8 млрд рублей (рост в 2,2 раза), в сфере транспортировки - 261,0 млрд рублей (рост в 1,7 раза).

Сальдированная прибыль предприятий страны в 2022 году составила 25 трлн 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше, чем в 2021 году.

Росстат
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