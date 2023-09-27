Участники SPO "Группы Позитив" реализовали право на приобретение акций группы по оферте на 89%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Участники SPO ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) реализовали свое право на приобретение дополнительных акций компании по фиксированной цене в рамках оферты на 89%, сообщила компания.

"Год назад мы не только смогли провести SPO в условиях высокой волатильности, но и предложили участникам сделки новый инструмент - оферту на приобретение дополнительных акций по цене SPO, - прокомментировал директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев. - Инвесторы, поверившие в нашу стратегию и высокие темпы роста, смогли получить высокую доходность как от роста котировок в 2,2 раза (на момент завершения торгов в среду цена одной акции компании составляла 2321 рубль за бумагу - ИФ) за год, так и от возможности приобретения дополнительных акций".

Всего в рамках оферты (в течение года было четыре окна - ИФ) участники SPO приобрели по фиксированной цене 1061,8 рубля 205 тысяч акций компании на общую сумму 218 млн рублей. При этом отмечается, что в рамках последнего, четвертого окна оферты было приобретено 13,3 тысячи акций.

"Группа Позитив" провела SPO в сентябре 2022 года. Объем размещения составил 932,6 тысячи акций, или 1,41% капитала. Это около трети от максимально запланированного к продаже количества акций (2 640 000), предоставленных основными акционерами и топ-менеджментом для SPO.

Тогда же компания предоставила инвесторам, принимавшим участие в SPO, право на приобретение дополнительных акций в рамках оферты, действующей в течение года. Цена этих бумаг была установлена на уровне цены размещения в рамках SPO - 1061,8 рубля. Правда было введено ограничение - инвесторы получили право приобрести только одну дополнительную акцию "Группа Позитив" по специальной цене за четыре акции, купленные в ходе SPO.

В ходе SPO акции приобрели около 10 тысяч инвесторов, преимущественно - физические лица.

"Группа Позитив" получила листинг на Московской бирже в декабре 2021 года. Обыкновенные акции компании были включены в котировальный список второго уровня (к настоящему времени бумаги компании включены в основной Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ИФ). К моменту листинга и началу торгов акциями free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В настоящее время free float "Группы Позитив" составляет 17,2%. При этом под free float подразумевается доля миноритариев, "так как никто из них не ограничен в распоряжении принадлежащих им акций".

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит "Группе Позитив". Основными акционерами компании являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год составила 13,8 млрд рублей, объем продаж ("отгрузки" - передачи права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) - 14,5 млрд рублей, чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) - 5 млрд рублей.