"Группа Позитив" вышла на российский рынок защиты конечных устройств

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) вышла на российский рынок защиты конечных устройств с собственным продуктом MaxPatrol EDR, говорится в сообщении компании.

"В настоящее время точной оценки российского рынка EDR (Endpoint Detection and Response, защита конечных точек от сложных угроз) нет, - сказал "Интерфаксу" руководитель по развитию направления защиты от комплексных атак Positive Technologies Егор Назаров в кулуарах форума Positive Security Day 2023. - Мировой рынок EDR-решений оценивается в настоящее время в $8,6 млрд (российский ИТ-рынок, рынок ИБ как правило оценивают в 1-2% от мирового)".

По словам Назарова, опрос, проведенный Positive, показал, что только около 14% российских корпоративных заказчиков используют то или иное EDR-решение. Еще 26% заказчиков планируют реализовать проект по внедрению EDR-решений и выбирают между продуктами нескольких производителей, а 30% понимают необходимость их приобретения, но пока не имеют достаточных финансовых средств.

По словам Назарова, стоимость EDR-решений российских вендоров, включая Positive Technologies, не отличается от цены таких продуктов на мировом рынке - около $100 за одно конечное устройство (разработкой и продажами занимаются, в частности, "Лаборатория Касперского", Bi.Zone - дочерняя структура Сбербанка и др.).

Ранее российские компании использовали, в том числе, продукты иностранных вендоров Microsoft, TrendMicro, Check Point, Сisco. Однако, по словам Назарова, после их ухода с российского рынка заказчики очень быстро перешли на отечественные продукты, поскольку импортные EDR-решения управлялись из центров управления компаний-вендоров, расположенных за рубежом, и были отключены.

Сам продукт MaxPatrol EDR ранее поставлялся только в рамках решения MaxPatrol XDR (комплексное решение Positive для обнаружения угроз и реагирования на них, было выпущено в 2021 году). Сейчас это ПО может быть установлено на персональные компьютеры сотрудников, ноутбуки, виртуальные рабочие места или серверы, работающие под управлением операционных систем Windows, macOS, Linux (в том числе российские сертифицированные ОС). При этом в материалах компании подчеркивается, что MaxPatrol EDR может работать в автономном режиме, без подключения к центру управления ИБ или управляющему серверу.