Головная компания Positive Technologies проведет SPO и увеличит free-float до 14%

Сбор заявок на участие в SPO проводится с 19 по 27 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - IT-компания "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) запустила программу SPO, в результате которой доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 4% и составит более 14%.

Об этом говорится в сообщении "Группы Позитив".

"Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно демонстрируем значительный рост бизнеса, - сказал управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой, слова которого приводятся в сообщении. - Число наших акционеров выросло с 1,4 тысячи до почти 60 тысяч, и это показывает интерес инвесторов к нашей отрасли".

Для проведения SPO "Группа Позитив" не будет проводить дополнительную эмиссию акций - основные акционеры и топ-менеджмент компании выделили для этого 2 640 000 обыкновенных акций (весь акционерный капитал компании представлен 66 млн акций - ИФ). При этом подчеркивается, что в результате SPO ни один из них полностью или на существенную долю не выйдет из состава акционеров.

Компания рассчитывает, что ценовой диапазон размещения составит от 1,2 тысячи рублей до 1,32 тысячи рублей за одну акцию. Продающие акционеры должны будут установить цену одной акции в рамках предложения не позднее 28 сентября 2022 года (с июля по сентябрь текущего года цена акций "Группы Позитив" выросла с 860 рублей до 1167 рублей). Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.

Сам сбор заявок на участие в SPO проводится с 19 по 27 сентября. Но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров, отмечается в сообщении. Заявки могут подавать российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы (физические лица), а также российские институциональные инвесторы.

Также в сообщении компании отмечается, что каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.

Кроме того, продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO. Сама же компания в течение того же периода не сможет проводить дополнительную эмиссию акций.

"Группа Позитив" получила листинг на "Московской бирже" в декабре 2021 года. Обыкновенные акции компании были включены в котировальный список второго уровня (к настоящему времени бумаги компании включены в котировальный список первого уровня - ИФ). К моменту листинга и началу торгов акциями free-float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

По данным компании, к настоящему времени ее бумаги входят в портфели 57 тысяч инвесторов, а среднедневной объем торгов акциями по итогам первой половины сентября составил 195 млн рублей, что приблизительно в 8 раз больше, чем в январе текущего года.

Основной операционной компанией группы Positive Technologies является АО "Позитив Текнолоджиз". Она на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив". Основные акционеры "Группы Позитив" - Евгений Киреев (владеет 8,81% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (8,8%), Юрий Максимов (47,08%), Борис Симис (5,5%).

По итогам 2021 года выручка "Группа Позитив" по МСФО составила 7,1 млрд рублей, что на 28% больше аналогичного показателя 2020 года. Чистая прибыль по итогам года составила 1,9 млрд рублей, что на 26,5% больше аналогичного показателя предыдущего года. По данным компании, EBITDA выросла в прошлом году до 2,7 млрд рублей с 2,1 млрд рублей в 2020 году. При этом рентабельность по EBITDA составила 38% против 39% годом ранее.

"Группа Позитив" направила на выплату дивидендов за 2021 год половину чистой прибыли - 950 млн рублей. Размер дивидендов составил 14,4 рубля на акцию.