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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

В рамках SPO "Группы Позитив" инвесторы купили треть предложенных акций

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Объем размещения в рамках SPO IT-компании "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) составил 932,6 тысячи акций, или 1,41% капитала.

Это около трети от максимально запланированного к продаже количества акций (2 640 тысяч), предоставленных основными акционерами и топ-менеджментом для SPO, сообщила компания.

Акции приобрели около 10 тысяч инвесторов, преимущественно - физические лица. Цена размещения соответствует цене закрытия биржевых торгов в последний день сбора заявок, 27 сентября, и соответствует 1061,8 рубля за акцию. Первоначальный ценовой диапазон перед стартом формирования книги заявок был выше - от 1,2 тысячи рублей до 1,32 тысячи рублей за одну акцию.

"Размещение было проведено в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка. Это позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично. Поэтому компания продолжит предпринимать все необходимые шаги для повышения зрелости своих бумаг, повышения free-float, ликвидности и вхождения в список голубых фишек", - говорится в сообщении.

Также компания подтвердила оферту, согласно которой каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках размещения.

"Группа Позитив" получила листинг на "Московской бирже" в декабре 2021 . Обыкновенные акции компании были включены в котировальный список второго уровня (к настоящему времени бумаги компании включены в котировальный список первого уровня). К моменту листинга и началу торгов акциями free-float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

По данным компании, среднедневной объем торгов акциями по итогам первой половины сентября составил 195 млн рублей, что приблизительно в 8 раз больше, чем в январе текущего года.

Основной операционной компанией группы Positive Technologies является АО "Позитив Текнолоджиз". Она на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив". Основными акционерами "Группы Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 8,81% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (8,8%), Юрий Максимов (47,08%), Борис Симис (5,5%).

По итогам 2021 года выручка "Группа Позитив" по МСФО составила 7,1 млрд рублей, что на 28% больше аналогичного показателя 2020 года. Чистая прибыль по итогам года составила 1,9 млрд рублей, что на 26,5% больше аналогичного показателя предыдущего года. По данным компании, EBITDA выросла в прошлом году до 2,7 млрд рублей с 2,1 млрд рублей в 2020 году. При этом рентабельность по EBITDA составила 38% против 39% годом ранее.

"Группа Позитив" направила на выплату дивидендов за 2021 год половину чистой прибыли - 950 млн рублей. Размер дивидендов составил 14,4 рубля на акцию.

Positive Technologies Группа позитив Мосбиржа
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