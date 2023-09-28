Brent подорожала до $97,3 за баррель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг после резкого скачка накануне на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падения резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (0,78%), до $97,3 за баррель. В среду Brent подорожала на $2,59 (2,8%), до максимальных с 7 ноября $96,55 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,91 (0,97%), до $94,59 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,29 (3,6%), до $93,68 за баррель. Скачок стоимости WTI в среду был максимальным с мая.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тысяч баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.

"Запасы в Кушинге не опускались ниже 20 млн баррелей с 2014 года. Сейчас на рынке ходят разговоры о том, что низкое давление на терминале в связи с исторически низким уровнем запасов может вызвать операционные сложности на крупнейшем в США нефтехранилище", - отмечает аналитик Mizuho Securities Роберт Ягер, слова которого приводит Market Watch.

В настоящее время цена Brent "находится в нескольких долларах от отметки в $100 за баррель, достижение которой может спровоцировать дальнейшие покупки на рынке, если глобальные лидеры не сделают чего-то, чтобы попытаться снизить цены", говорит аналитик Oanda Эдвард Мойя.