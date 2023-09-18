Профсоюз UAW возобновил переговоры с Ford на фоне забастовки

GM и Ford объявили о сокращениях сотен сотрудников

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW), инициировавший забастовку на предприятиях "большой тройки" американских автопроизводителей - General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis, 15 сентября возобновил переговоры по крайней мере с одной из компаний.

Как сообщает Barron's, UAW подтвердил, что ведет переговоры с Ford Motor Co., назвав их "достаточно продуктивными".

GM и Ford, между тем, объявили о намерении уволить соответственно 600 и 2000 сотрудников. Обе компании сообщили, что сокращения не затронут подразделения, бастущие в данный момент, однако являются следствием забастовки.

Около 13 тысяч сотрудников GM, Ford и Stellantis вышли на забастовку 15 сентября. Забастовка впервые проводится на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. В частности, она началась на заводе Ford в Мичигане, предприятии GM в Миссури и Stellantis в Огайо.

Сокращения являются непредсказуемым последствием забастовки, учитывая высокую взаимосвязь предприятий в отрасли, отмечает Barron's. Нехватка компонентов на одном заводе может замедлить или остановить производства на других.

Увольнение сотрудников также являются способом компаний надавить на профсоюз, пишет издание.

Stellantis заявила, что не видит побочного эффекта забастовки для своих заводов. Компания публично предложила UAW поднять зарплаты членам профсоюза на 21%, однако глава UAW отверг это предложение, в эфире CBS 17 сентября.

Всего в GM, Ford и Stellantis работают порядка 150 тысяч человек, состоящих в UAW, отмечает MarketWatch. Четырехлетний контракт автопроизводителей с членами профсоюза истек 16 сентября. Профсоюз требует от компаний повышения зарплат на 46% в течение четырех лет наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и другими мерами.