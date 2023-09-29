Работники еще двух предприятий Ford и GM присоединятся к забастовке UAW

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Работники сборочного предприятия Ford Motor Co. в Чикаго и завода General Motors Co. (GM) в Мичигане присоединятся к забастовке, организованной профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) США.

Сотрудники этих предприятий выйдут на забастовку 29 сентября, заявил глава профсоюза Шон Фейн.

Он отметил, что в этот раз не призывает к забастовкам на дополнительных объектах Stellantis, поскольку "существенный прогресс" был достигнут в переговорах с компанией относительно некоторых требований UAW, включая меры корректировки зарплат с учетом инфляции.

Фейн заявил, что "полон энтузиазма" в отношении развития переговоров со Stellantis.

Общее число участников забастовки на объектах GM, Ford и Stellantis, с учетом включения в нее еще двух объектов, увеличится до 25 тысяч, пишет Market Watch.

Забастовка началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия GM в Миссури и Stellantis в Огайо.

22 сентября Фейн объявил о расширении акции, к ней присоединились работники 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США. Тогда UAW не стал распространять забастовку на дополнительные предприятия Ford, отметив, что "значительно продвинулся" в переговорах с этой компанией.