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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

ВТБ хочет увеличить объем замороженных активов для передачи в специальное юрлицо

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ работает над тем, чтобы увеличить объем заблокированных из-за санкций активов, которые могут быть переданы на баланс отдельной структуры, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Летом 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2024 года.

"На сегодняшний момент в составе банка ВТБ чуть больше 180 млрд рублей заблокированных обязательств, и это определяет тот размер активов, которые также заблокированы и могут войти в состав этого общества. Еще немного находится на балансе банка "Открытие". То есть, скорее всего, будет два выделения с 2024 года - одно выделение из банка "Открытие" (...), второе выделение - из банка ВТБ. Если бы такое выделение происходило сегодня, то размер выделяемых заблокированных активов был бы примерно 180 плюс 10 млрд рублей, 190 млрд рублей", - заявил топ-менеджер.

Он уточнил, что это не окончательные цифры, а минимально возможные на сегодняшний день.

"Мы работаем над тем, чтобы максимизировать эту величину, потому что это способ урегулирования проблемы с заблокированными активами за чужой счет, за счет тех недружественных кредиторов санкционных банков, входящих в группу ВТБ. Соответственно, где мы остановимся окончательно, я смогу рассказать только в 2024 году, когда реализуем те креативные мероприятия, которые мы сейчас планируем. Возможно, эта сумма увеличится", - рассказал Пьянов, добавив, что ВТБ будет отбирать для передачи в специальное общество безнадежные к возврату активы.

ВТБ ждет, что перевод заблокированных активов на другую структуру позволит распустить созданные по ним резервы, что позитивно отразится на отчетности в 2024 году.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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