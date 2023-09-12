Заблокированные активы ВТБ для отдельного юрлица составят минимум 180 млрд руб.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Объем заблокированных активов, которые ВТБ хочет передать на баланс отдельного юрлица, составит минимум 180 млрд рублей, банк надеется завершить перевод активов в 2024 году. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

"Мы считаем, 180 млрд рублей минимум. Там проблема в том, что требуется согласование с Центральным банком, мы еще эту работу не завершили. То есть мы можем сказать индикативно, что мы видим минимум 180 млрд рублей, но может эта сумма скорректироваться", - сказал глава банка.

Отвечая на вопрос, как передача активов повлияет на результаты группы, он заявил, что это тоже зависит от Центрального банка. "От того, какие активы и как (будут переведены - ИФ). Вот мой самый главный финансист сказал, что мы пока вообще не можем даже примерно сказать, но в 2024 году надеемся завершить", - указал Костин.

Летом 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Изначально такое право действовало до 31 декабря 2023 года.

ВТБ в начале апреля попросил снять законодательные ограничения для расчистки банковских балансов от заблокированных активов. По мнению банка, действующее регулирование делает задачу такого неттинга практически нереализуемой. В июле Госдума продлила до конца 2024 года право банков переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо, а также приняла поправки, которые устранили законодательные препятствия для такой реорганизации.