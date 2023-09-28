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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре снизился меньше прогнозов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре 2023 года сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре опустился до 93,3 пункта по сравнению с пересмотренными 93,6 пункта в августе, говорится в отчете Европейской комиссии.

Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 92,5 пункта с объявленного ранее августовского уровня в 93,3 пункта, по данным Trading Economics.

Продолжающееся ослабление доверия обусловлено сохранением инфляционного давления в еврозоне, а также существенным ужесточением денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.

Индекс доверия в сфере услуг в этом месяце понизился до 4 пунктов с 4,3 пункта в августе, в строительном секторе - до минус 6,2 пункта с минус 5,4 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 5,7 пункта с минус 5,1 пункта. В промышленном секторе показатель увеличился до минус 9 пунктов с минус 9,9 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в сентябре опустился до минус 17,8 пункта - минимума за 6 месяцев, с минус 16 пунктов в августе.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев в этом месяце вырос до 12 пунктов с 9,1 пункта в августе.

Еврокомиссия еврозона
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