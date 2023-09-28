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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Ozon направил в ЦБ проспект ADS для получения первичного листинга на МосБирже

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ozon направил в Центробанк проспект своих американских депозитарных расписок (ADS) для получения первичного листинга на МосБирже, сообщила компания в четверг.

"Чтобы обеспечить бесперебойную торговлю бумагами на МосБирже в долгосрочной перспективе, Ozon планирует получить первичный листинг на площадке и подал проспект ADS для регистрации в Российской Федерации. Ozon ожидает, что процесс регистрации будет завершен в IV квартале 2023 года", - говорится в пресс-релизе Ozon.

В рамках допуска к первичному листингу компания не будет выпускать новые акции и другие ценные бумаги, в обращении останутся уже выпущенные ADS, они останутся в первом котировальном списке МосБиржи.

Ранее аналогичный шаг для сохранения непрерывного допуска к торгам на МосБирже анонсировал ритейлер X5, а девелопер Etalon Group уже получил первичный листинг.

Ozon провел IPO на Nasdaq с параллельным листингом на МосБирже в конце 2020 года.

В начале 2022 года Nasdaq приостановил торги акциями компании на фоне событий на Украине.

В августе текущего года спецкомиссия Nasdaq вынесла повторное решение о принудительном делистинге акций Ozon с американской биржи. Точная дата делистинга бумаг компании с Nasdaq пока не объявлена.

На фоне приостановки торгов на Nasdaq и прений с биржей по вопросу обращения акций Ozon, с 31 июля 2023 года ADS Ozon получили листинг на Международной бирже Астаны.

В августе CFO Ozon Игорь Герасимов рассказывал, что компания предпринимает ряд действий для потенциальной реорганизации с целью локализации холдинговой структуры, которая в настоящее время расположена на Кипре.

"Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но конкретных сроков и деталей анонсировать пока не можем. Но определенные действия для этого стараемся предпринимать", - говорил он.

"В данных обстоятельствах было бы логично иметь основную холдинговую структуру как можно ближе к операционным юридическим лицам и к основному бизнесу в России", - подчеркивал Герасимов.

Ozon Банк России ЦБ РФ МосБиржа
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