Etalon планирует получить первичный листинг на Мосбирже

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера Etalon Group решил начать процедуру получения первичного листинга на Московской бирже, сообщила пресс-служба компании.

"Процедура изменения статуса листинга на Московской бирже не потребует от держателей глобальных депозитарных расписок компании дополнительных действий и не создаст каких-либо ограничений для обращения GDR группы", - говорится в сообщении.

Etalon Group провела первичный листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2011 году. Бумаги также торгуются на Мосбирже с 2020 года, GDR компании под тикером ETLN включены в котировальный список первого уровня.

Для изменения статуса листинга на Мосбирже на первичный необходимо зарегистрировать проспект существующих GDR в Банке России.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.

По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors – 5%, Prosperity Capital – 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float – 35,2%.