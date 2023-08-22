Спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о делистинге акций Ozon

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о принудительном делистинге акций Ozon с американской биржи, сообщила компания.

Ozon получил соответствующее решение 18 августа, уточняется в пресс-релизе.

Точная дата делистинга будет определена после утверждения решения спецкомиссии на совете директоров Nasdaq и других дополнительных процедур. До этого момента американские депозитарные акции (ADS) компании останутся в биржевом списке Nasdaq.

В середине марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта акций ряда компаний, включая Ozon, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Ozon подал апелляцию на это решение, но она была отклонена.

У компании было право оспорить решение второй раз, которым она воспользовалась в июне.

На фоне приостановки торгов на Nasdaq в связи с событиями на Украине и прений с биржей по вопросу обращения акций Ozon на американской площадке американские депозитарные акции компании с 31 июля 2023 года получили листинг на Международной бирже Астаны.

Торги акциями Ozon на МосБирже продолжаются в обычном режиме.

Основными владельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с 31,76% и холдинг "Восток Инвестиции" с 27,75%; остальные акции находятся в свободном обращении.