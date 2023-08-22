Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о делистинге акций Ozon

Спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о делистинге акций Ozon
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о принудительном делистинге акций Ozon с американской биржи, сообщила компания.

Ozon получил соответствующее решение 18 августа, уточняется в пресс-релизе.

Точная дата делистинга будет определена после утверждения решения спецкомиссии на совете директоров Nasdaq и других дополнительных процедур. До этого момента американские депозитарные акции (ADS) компании останутся в биржевом списке Nasdaq.

В середине марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта акций ряда компаний, включая Ozon, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Ozon подал апелляцию на это решение, но она была отклонена.

У компании было право оспорить решение второй раз, которым она воспользовалась в июне.

На фоне приостановки торгов на Nasdaq в связи с событиями на Украине и прений с биржей по вопросу обращения акций Ozon на американской площадке американские депозитарные акции компании с 31 июля 2023 года получили листинг на Международной бирже Астаны.

Торги акциями Ozon на МосБирже продолжаются в обычном режиме.

Основными владельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с 31,76% и холдинг "Восток Инвестиции" с 27,75%; остальные акции находятся в свободном обращении.

Nasdaq Ozon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

Brent торгуется у $84,3 за баррель

"Газпром" полностью разместил три выпуска бондов общим объемом 120 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });