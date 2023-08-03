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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

X5 подаст на регистрацию в ЦБ РФ проспект GDR для непрерывного допуска к торгам на Мосбирже

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - X5 Retail Group подаст на регистрацию в ЦБ РФ проспект своих GDR (глобальных депозитарных расписок), сообщила компания.

Решение принято для того, чтобы обеспечить непрерывный допуск к торгам бумагами на Московской бирже, который "не зависит от листинга компании и допуска к торгам на других торговых площадках".

Никаких действий от держателей GDR не потребуется, пояснили в X5.

Регистрация проспекта в ЦБ позволяет эмитенту претендовать на статус первичного листинга на Мосбирже. Среди компаний с российскими активами, но иностранной домициляцией такой шаг недавно предпринял девелопер Etalon Group: компания зарегистрировала проспект GDR в ЦБ, получила первичный листинг на Мосбирже, а вскоре после этого анонсировала планы делистинга с LSE.

Ритейлер стал публичной компанией в 2005 году, когда IPO на Лондонской фондовой бирже провела "Пятерочка" (годом позднее появилась компания X5 Retail Group после объединения "Пятерочки" и "Перекрестка"). На Московской бирже X5 получил листинг в 2018 году.

X5 Retail ЦБ РФ Банк России
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