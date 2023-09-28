Минфин солидарен с ЦБ, раскритиковавшим идею "мембраны" на валютном рынке по образцу КНР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ солидарен с Банком России в позиции относительно идеи воспользоваться китайским опытом регулирования валютного рынка, использовав так называемую "мембрану" между внешним и внутренним сегментами, заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

Он не привел подробностей, ограничившись констатацией совпадения позиций Минфина и ЦБ. Ранее ЦБ подверг идею, озвученную главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, критике.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы. "Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - говорил он.

Министр подчеркнул, что сохранение единого курса рубля при этом не подлежит сомнению. "Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", - заявил он.

ЦБ скептически отнесся к этой идее. Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России.

Позже Набиуллина привела еще один аргумент против: КНР много лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия уже прошла этот путь.

"Сейчас многие смотрят на опыт Китая... Мы изучаем опыт разных стран, потому что ни один опыт нельзя скопировать, я думаю, все это прекрасно знают, везде различаются условия", - заявила она в ходе лекции на экономическом факультете МГУ.

В Китае, например, управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничение на движение капитала, отметила глава ЦБ.

"Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", - заявила председатель ЦБ.