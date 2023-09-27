Набиуллина привела аргумент против "китайского пути" для российского финрынка

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Банк России привел еще один аргумент против сегментации внутреннего и внешнего валютного рынка на основе изучения китайского опыта: КНР много лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия уже прошла этот путь.

"Сейчас многие смотрят на опыт Китая... Мы изучаем опыт разных стран, потому что ни один опыт нельзя скопировать. Я думаю, все это прекрасно знают, везде различаются условия", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на лекции на экономическом факультете МГУ.

В Китае, например, управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничение на движение капитала, отметила она.

"Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", - заявила председатель ЦБ.

Ремарка Набиуллиной отсылает к недавнему выступлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы. "Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - заявил министр в Совете Федерации 25 сентября. Он отметил, что эту позицию Минэкономразвития обсуждает с ЦБ.

Министр подчеркнул, что сохранение единого курса рубля при этом не подлежит сомнению. "Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", - заявил он.

ЦБ скептически отнесся к этой идее. Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России.

"Ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса", - заявил в тот же день ЦБ.