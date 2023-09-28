Костин отметил, что традиционных мер ЦБ для сглаживания курсовой волатильности не хватает

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Традиционных мер Банка России для сглаживания курсовой волатильности в условиях санкций и перестройки глобальной экономики недостаточно, можно использовать дополнительные административные меры или поменять цель по инфляции, сказал "России 24" в кулуарах Московского финансового форума глава ВТБ Андрей Костин..

Руководитель второго по величине российского банка прокомментировал дискуссию, запущенную недавними высказываниями главы Минэкономразвития Максима Решетникова о необходимости изучить китайский опыт регулирования валютного рынка и выработать некий собственный его аналог, при котором будет существовать "некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей". ЦБ эту идею подверг критике.

"Я более согласен с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ИФ), что большой набор особенно таких серьезных административных ограничений, которые предлагает, в частности, Минэкономразвития, отбросит нас во многом назад с точки зрения рыночной ситуации. Но надо признать, что ситуация сегодня является неординарной. Мы живем сегодня в условиях глобального, как было здесь сказано, слома старой экономической мировой системы, мы живем в условиях огромного количества санкций. И в этом плане мне кажется, что чисто традиционные методы, которые мы использовали, будут недостаточны для того, чтобы добиться тех целей, которые ставят перед собой Центральный банк и правительство", - сказал Костин в интервью

По его словам, можно было бы принять ряд дополнительных шагов, "чтобы традиционные меры не зашкаливали".

"Сейчас ключевая ставка 13%, но если она достигнет 20%, это будет очень серьезный удар по экономике... Поэтому баланс должен быть найден", - заявил Костин.

В числе альтернативных мер он назвал повышение цели по инфляции с 4% до 6% и введение таких ограниченных административных мер, как увеличение обязательной продажи валютной выручки экспортеров или ограничение вывоза рублей за рубеж в дружественные страны.