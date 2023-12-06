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Бастовавшие голливудские актеры одобрили договоренности с киностудиями

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Члены американского профсоюза SAG-AFTRA, объединяющего работников культуры и журналистики, большинством голосов одобрили условия соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которое ранее позволило завершить длившуюся почти четыре месяца забастовку, сообщил SAG-AFTRA.

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По итогам голосования, проводившегося с 13 ноября по 5 декабря, 78% участников поддержали условия нового трехлетнего рабочего соглашения.

"Сегодня мы закрываем одну из ключевых глав в новейшей истории развлекательной индустрии", - отметил профсоюз.

Актеры и киностудии согласовали коллективный договор, предусматривающий увеличение зарплат и иных вознаграждений, а также защиту от угроз со стороны технологий искусственного интеллекта и бонусы за показ фильмов и сериалов в стриминговых сервисах.

В конце сентября закончилась забастовка американских сценаристов, которая продолжалась пять месяцев. По итогам переговоров им также удалось добиться выполнения большинства требований, включая повышение зарплат и гарантии занятости.

SAG-AFTRA Голливуд США AMPTP
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