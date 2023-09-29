ЦБ отметил, что явные недобросовестные практики на рынке ипотеки ушли в прошлое

Тем не менее регулятор видит "элементы схемности" в этой сфере

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России отмечает уход банков от недобросовестных практик на рынке ипотеки, но видит элементы схемности, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

В прошлом году широкое распространение получила так называемая ипотека от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигались за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платил банку для компенсации его выпадающих доходов.

"Я снова должна сказать о недобросовестных практиках на рынке ипотеки. Вы прекрасно знаете, вы, наверное, обращали внимание, на ипотеку от застройщика с нулевой ставкой. Сейчас видим, что сейчас такие совсем явные схемы ушли в прошлое", - сказала Набиуллина.

"После того, как мы закрутили регулирование, завышение цен не является таким сильным, как было раньше, но тем не менее, есть элементы схемности", - добавила она.

По словам главы ЦБ, банки теперь предлагают очень низкие ставки не на весь срок кредита, а на один-два года, чтобы привлечь потребителя, который не понимает, какой будет итоговая стоимость кредита.

"Поэтому нам нужно принять, и мы вместе с вами работаем, стандарт ипотечного кредитования. И я рассчитываю, что все банки будут его соблюдать. И этот стандарт ипотечного кредитования закрывает, на наш взгляд, существующие схемы, блокирует их. Не так, чтобы гоняться за каждой схемой, а устанавливает некоторые стандарты и принципы", - сказала глава ЦБ.

Среди распространенных схем Набиуллина отметила так называемый кэшбэк. "Комиссия застройщика или банка, мы считаем, не могут использоваться в качестве первоначального взноса. То есть не признаваться надлежащим источником первоначального взноса, потому что по сути это не первоначальный взнос, который используется таким образом",

Кроме этого, по мнению ЦБ, банк-кредитор не может получать вознаграждение от продавца недвижимости за факт снижения процентной ставки по кредиту.

"Мы не против снижения процентных ставок по кредитам, мы за. Но это должно быть очень честно, а не связано с завышением цены квартиры", - сказала Набиуллина.

"Мы будем пристально следить за качеством ипотеки, это очень важный вопрос, чтобы не допускать системных рисков. Если будет необходимость, будем принимать более жесткие меры", - отметила глава ЦБ.