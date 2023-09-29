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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Греф заявил, что Сбербанк думает на тему возможного выкупа акций у нерезидентов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет.

"Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов", - сказал глава Сбербанка Герман Греф "Интерфаксу" в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы".

Греф не уточнил актуальный размер пакета акций Сбербанка, принадлежащего нерезидентам. "К годовому собранию акционеров, думаю, сможем точно цифру сказать", - заявил он.

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Герман Греф Сбербанк
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