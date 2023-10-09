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Банк России заметил ухудшение стандартов кредитования в ипотеке

Регулятор может вернуться к обсуждению введения макропруденциальных лимитов

Банк России заметил ухудшение стандартов кредитования в ипотеке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банк России может вернуться к обсуждению введения макропруденциальных лимитов по ипотеке на фоне ухудшения стандартов в этом виде кредитования, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"По макропруденциальным лимитам в ипотеке. Когда мы этот механизм прорабатывали, мы изначально видели, что он может быть использован для ограничения рисков и в необеспеченном кредитовании, и в ипотеке. Как компромисс при обсуждении с другими ведомствами был выбран инструмент пока только в необеспеченном кредитовании. Но вы абсолютно правы, когда говорите, что риски возникают у нас и в ипотеке. Возможно, к этому вопросу стоит вернуться", - сказала она на заседании комитета Госдумы по финрынкам.

"Действительно, в ипотеке мы видим ухудшение стандартов кредитования. Доля кредитов с ПДН 80+ в ипотеке в последнее время была даже больше, чем в необеспеченных кредитах - 40%. Доля кредитов с низким первоначальным взносом, меньше 20%, на первичном рынке, например, 66%. То есть здесь тоже есть основания для мер", - отметила она.

По словам Даниловой, пока регулятор для ограничения рисков использует макропруденциальные надбавки. Так, с 1 октября были введены "практически запретительные надбавки".

"Будем смотреть, как работают наши меры, и, действительно, возможно, стоит продолжить обсуждение с целью расширения наших полномочий, использования более таргетированного инструмента, более сильного, в виде количественных ограничений", - объяснила Данилова.

Банк России Елизавета Данилова
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