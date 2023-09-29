Глава X Яккарино представит кредиторам план восстановления доходов компании

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор соцсети X (ранее Twitter) Линда Яккарино планирует на следующей неделе провести встречу с представителями семи банков, помогавших Илону Маску с финансированием сделки по покупке этой компании, пишет Financial Times.

В ходе встречи Яккарино, возглавившая компанию в июне этого года, представит план возрождения соцсети, которая в последнее время испытывает трудности, сообщают источники газеты.

По их данным, встреча с представителями Morgan Stanley, Bank of America Corp., Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho и Societe Generale запланирована на 5 октября.

Яккарино, как ожидается, попытается убедить кредиторов, что она сможет добиться роста доходов соцсети, например, за счет увеличения поступлений от рекламы или введения платных подписок, говорят источники.

Рекламные доходы соцсети упали на 60% с момента ее приобретения Маском в октябре прошлого года, заявил миллиардер ранее в этом месяце. Такая динамика связана как с общим сокращением расходов бизнеса на рекламу из-за опасений спада в экономике, так и с заявлениями, а также действиями Маска, изменившего правила модерации контента в X, отмечает FT.

По словам представителя одного из кредиторов X, банкам неясно, как соцсеть сможет вернуть рекламодателей, если Маск продолжит нагнетать напряжение на платформе.

"Компании нужно вернуть рекламные доходы", - говорит источник.

Несмотря на снижение рекламных поступлений, X зарабатывает достаточно, чтобы покрывать расходы на выплату процентов по долгу, составляющие порядка $1,5 млрд в год.

В середине июня Маск и Яккарино представили инвесторам план, предусматривавший привлечение на платформу известных личностей и политиков, а также заявили о намерении продвигать больше коммерческих и платежных возможностей. В предстоящей встрече с представителями кредиторов Маск участвовать не будет, говорят источники газеты.

Банки, предоставившие Маску порядка $13 млрд на финансирование сделки, надеются, что в ходе встречи с Яккарино будет выработан какой-то план, который поможет им избавиться от долговых обязательств компании.