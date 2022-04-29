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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Маск продал акции Tesla на $4 млрд после заключения сделки с Twitter

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск продал 4,4 млн акций основанной им компании Tesla Inc., следует из регуляторных документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Маск совершал сделки на бирже во вторник и четверг - то есть через два дня после заключения сделки с Twitter Inc. суммой $44 млрд. Цена продаваемых акций варьировалась от $870 до $1 тыс. за бумагу, следует из документов. Таким образом миллиардер смог привлечь порядка $4 млрд.

До продажи акций на этой неделе Маску принадлежало примерно 17%, или более 171 млн акций, согласно данным FactSet.

В рамках сделки с Twitter бизнесмен должен выделить $21 млрд из собственных средств. В эту сумму включено кредитное финансирование в объеме $12,5 млрд, которое миллиардер взял под залог акций Tesla стоимостью более $62,5 млрд. Сама компания и несколько банков при этом применили правило, в соответствии с которым Маск должен увеличить количество акций в залоге в случае, если бумаги Tesla упадут в цене.

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Тем временем Маск написал в своем твиттер-аккаунте в четверг, что он больше не собирается продавать акции компании "после сегодняшнего дня". Миллиардер не ответил на вопрос газеты The Wall Street Journal о том, продавал ли он акции Tesla в четверг.

По оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет $252 млрд. Он является самым состоятельным человеком в мире. Но большая часть его благосостояния представлена в виде долей в основанных им компаниях Tesla и Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). Маск не получает зарплату в этих компаниях, хотя входит в топ-менеджмент. Вместо этого он получает вознаграждение акциями.

Маск долгое время не хотел сокращать свою долю в Tesla, однако в прошлом году он продал бумаги компании на сумму, превышающую $16 млрд. Большая часть этой суммы пошла на оплату налогов в связи с тем, что он реализовал опционы на акции компании, срок которых истекал в 2021 году.

Между тем влияние Маска в Tesla с продажей акций может сократиться, так как компания не выпускает отдельный класс бумаг, предназначенный для основателей и дающий больше голосующих прав, чем обычная акция. Такая структура акционерного капитала действует в Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet Inc., например.

Вдобавок к акциям Tesla, которые уже принадлежат Маску, бизнесмен также имеет опционы на десятки миллионов бумаг компании в рамках пакета, согласованного в 2018 году. Он может реализовывать эти опционы в случае, если компания достигает определенных квартальных показателей.

Котировки акций Tesla с 1 апреля - последняя торговая сессия перед тем, как Маск сообщил о 9,2%-ной доле в Twitter, снизились примерно на 19%. На торгах в четверг бумаги компании подешевели на 0,45%, до $877,51.

Tesla Илон Маск Twitter
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