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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Маск в месяц покупки Twitter привлек заем SpaceX на $1 млрд

Маск в месяц покупки Twitter привлек заем SpaceX на $1 млрд
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая SpaceX предоставила своему главному исполнительному директору Илону Маску заем на $1 млрд в тот же месяц, когда он купил Twitter (ныне - X), пишет The Wall Street Journal.

SpaceX одобрила заем, обеспеченный частью доли Маска в компании, в октябре прошлого года, и тогда же он его полностью выбрал, отмечается в документах, с которыми ознакомилась газета.

Цель привлечения займа неизвестна, однако миллиардер выплатил его с процентами уже в ноябре. Маск и SpaceX не ответили на запрос комментариев со стороны WSJ.

У Маска на протяжении многих лет действуют договоренности с банками, позволяющие ему привлекать заемные средства под залог акций в его компаниях, включая автопроизводителя Tesla, отмечает издание.

Маск - крупнейший совладелец SpaceX. По состоянию на март ему принадлежали 42% компании и почти 79% прав голоса. Таким образом, он почти всегда может взять заем у SpaceX, пишет WSJ.

SpaceX в минувшем году вложила значительные средства в ракетную программу Starship и спутниковый бизнес Starlink. Для финансирования обоих проектов компания привлекла крупные суммы от инвесторов, а Маск призывал сотрудников следить за расходами.

В конце 2021 года на фоне масштабных вливаний в Starship и Starlink миллиардер заявил, что SpaceX угрожает банкротство.

SpaceX Twitter Илон Маск
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