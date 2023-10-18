Соцсесть X опробует новую платную подписку для борьбы с ботами и спамом

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сервис микроблогов X (бывший Twitter) начал тестировать новую модель подписки, предполагающую взимание с владельцев новых неподтвержденных аккаунтов ежегодной платы в размере $1 за публикацию записей и действия с постами других пользователей, сообщила служба поддержки Х.

Модель тестируется в Новой Зеландии и на Филиппинах. Предполагается, что эта схема поможет дополнительно ограничить активность спамеров и ботов, а также "манипуляции нашей платформой". "Это не для прибыли", - заявили в компании.

Существующих пользователей тестирование не затрагивает.