Хуснуллин прогнозирует рост ипотечного портфеля по итогам года на уровне 2,5 трлн руб.

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рост ипотечного портфеля в России по итогам года может составить 2,5 трлн рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по развитию строительной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас рост ипотеки 1,7 трлн рублей за семь месяцев. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Если мы будем идти такими темпами, скорее всего, прироста ипотечного портфеля в 2,5 трлн достигнем", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что предыдущий ипотечный рекорд был зафиксирован в 2021 году при низкой ставке.

"Когда был 2021 год и ставка была низкая - 2 трлн был показатель. В этом году мы, скорее всего, его перейдем. Это очень серьезно", - подчеркнул он.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что российские банки в январе-июне 2023 года выдали ипотечные кредиты на 3 трлн 46,8 млрд рублей, что на 62,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 879,9 млрд рублей). Количество предоставленных за полгода жилищных кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,4% (824,9 тыс. против 544,8 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в июне увеличился на 362,5 млрд рублей, или на 2,4%. Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в первом полугодии с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1 трлн 607,7 млрд рублей, или на 11,6%, до 15 трлн 653,9 млрд рублей против роста на 718,5 млрд рублей, или на 6% за аналогичный период 2022 года.