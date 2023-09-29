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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Денежная масса в России в национальном определении в августе выросла на 2,1%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в августе 2023 года увеличилась на 1 трлн 816,9 млрд рублей, или на 2,1%, до 90 трлн 110,9 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-августе 2023 года увеличилась на 7 трлн 722,9 млрд рублей, или на 9,4%.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 сентября снизились до 22,9% с 24,7% на 1 августа.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в августе увеличился на 131,5 млрд рублей, или на 0,8%, до 17 трлн 377,5 млрд 12,6%.

Годовой темп прироста наличных денег на 1 сентября 2023 года вырос до 28,9% (максимум с 1 марта 2021 года, когда после первого года пандемии COVID-19 они составили 29,6%) с 28,8% на 1 августа.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 сентября снизилась до 19,3% с 19,5% на 1 августа.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Банк России
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