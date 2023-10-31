Денежная масса в России в национальном определении в сентябре выросла на 0,5%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в сентябре 2023 года увеличилась на 486,4 млрд рублей, или на 0,5%, до 90 трлн 597,3 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

Денежная масса в январе-сентябре 2023 года выросла на 8 трлн 209,3 млрд рублей, или на 10,0%.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 октября снизились до минимальных за 14 месяцев 20,6% с 22,9% на 1 сентября.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в сентябре уменьшился на 27,9 млрд рублей, или на 0,2%, до 17 трлн 349,6 млрд рублей.

Годовой темп прироста наличных денег на 1 октября 2023 года снизился до 22,4% с 28,9% на 1 сентября.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 октября сократилась до 19,2% с 19,3% на 1 сентября.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами России) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами России.