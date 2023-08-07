Денежная масса в РФ в июле увеличилась на 1%, годовые темпы прироста снизились до 24,5%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июле 2023 года увеличилась на 1,0%, до 88,1 трлн рублей, после роста в июне на 1,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 августа снизились до 24,5% с 25,4% на 1 июля.

ЦБ отмечает, что прирост денежного агрегата М2 в июле главным образом был обеспечен приростом средств населения на переводных депозитах.

В годовой темп прироста рублевой денежной массы (24,5%) почти одинаковый вклад внесли депозиты населения и депозиты финансовых и нефинансовых организаций (соответственно 9,6 и 9,3 процентных пункта).

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в июле увеличилась на 0,6% после роста в июне на 0,7%. Годовой темп ее прироста на 1 августа снизился до 15,4% с 16,6% на 1 июля.

Объем наличных денег (М0) в июле вырос на 1,9% после роста на 2,6% в июне. Годовой темп прироста наличных денег на 1 августа 2023 года увеличился до 28,7% с 27,3% на 1 июля.

В то же время месячный темп роста денежного агрегата М1 в июле снизился до 1,7% с 2,0% в июне, а его годовой темп прироста снизился до 30,9% с 32,9% в июне.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы [денежный агрегат М0] и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.