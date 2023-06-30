Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Денежная масса в национальном определении в мае выросла на 1,8%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в мае 2023 года увеличилась на 1 трлн 561,3 млрд рублей, или на 1,8%, до 86 трлн 197,3 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-мае 2023 года увеличилась на 4,6%.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 июня выросли до 24,9% с 23,6% на 1 мая.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в мае увеличился на 243,5 млрд рублей, или на 1,5%, до 16 трлн 485,5 млрд рублей. Годовой темп прироста наличных денег на 1 июня 2023 года вырос до 24,6% (максимум с 1 марта 2021 года, когда он составлял 29,6%) с 20,1% на 1 мая.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 июня уменьшилась до 19,1% с 19,2% на 1 мая.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября

Евро поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

В ЦБ предупредили, что годовая инфляция в РФ превысит отметку 4% в III квартале

В ЦБ предупредили, что годовая инфляция в РФ превысит отметку 4% в III квартале

ЦБ РФ не увидел рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Чистая прибыль Nike упала на 28,5% в IV финквартале

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

"Русал" зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });