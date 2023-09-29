Расходы на программу "Информационное общество" могут увеличить на 5,8 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета на реализацию госпрограммы "Информационное общество" в 2024 году могут быть увеличены на 5,8 млрд рублей относительно цифры, заложенной на будущий год в действующем законе на трехлетку, следует из материалов к проекту федерального бюджета.

Законопроект № 448554-8 размещен в электронной базе данных Госдумы.

Предусмотренные документом бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий этой госпрограммы составят в 2024 году 277,7 млрд рублей. Законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (466-ФЗ) в 2024 году на эти цели планировалось направить 271,8 млрд рублей.

В 2023 году на госпрограмму "Информационное общество" предусмотрено выделение 309,9 млрд рублей. Согласно сводной бюджетной росписи, на 1 сентября текущего года расходы по этой программе составили 320,4 млрд рублей.

В 2025-2026 годах расходы федерального бюджета на финансирование проектов в рамках этой госпрограммы планируется сократить на 12,1 млрд рублей в 2025 году (до 168,3 млрд рублей) и на 6,2 млрд рублей в 2026 году (до 174,7 млрд рублей).

Увеличение бюджета госпрограммы в следующем году объясняется, в частности, увеличением объема субсидий (на 3,3 млрд рублей), которые будут предоставляться российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям на реализацию проектов в области информационных технологий и рефинансирование задолженности. Также намечено увеличить расходы на разработку и внедрение российских ИТ-решений, поддержанных в рамках грантовых программ Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В 2025 году эти расходы предлагается нарастить на 5,1 млрд рублей, а в 2026 году - на 3 млрд рублей.

Еще на 4 млрд рублей планируется увеличить в следующем году расходы по проекту "Цифровое государственное управление". Средства пойдут на развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также на создание информационных систем, необходимых для их функционирования. В 2025 году на эти цели дополнительно планируется выделить 2,7 млрд рублей, в 2026 году - 2,3 млрд рублей.

Также предлагается увеличить бюджетные ассигнования на оказание услуг по формированию и предоставлению интернет-сервисов, цифровых платформ и систем (в том числе на основе единой цифровой платформы "ГосТех"). В следующем году на эти цели намечено дополнительно выделить 4,5 млрд рублей, в 2025 году - 3,7 млрд рублей, в 2026 году - 2,2 млрд рублей.

В то же время по ряду направлений этой госпрограммы предлагается сократить расходы. А именно, в 2024 году планируется на 592 млн рублей снизить затраты на создание цифровой защищенной инфраструктуры связи в органах госвласти, на 428 млн рублей - затраты на обеспечение подключения и широкополосного доступа социально значимых объектов, на 2,9 млрд рублей - расходы на реализацию проектов по разработке и внедрению российских ИТ-решений в сфере информационных технологий, поддержанных в рамках грантовых программ РФРИТ, на 3,5 млрд рублей - затраты на разработку системного проекта по производству оборудования для сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечение ее серийного выпуска.