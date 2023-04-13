Обзор: IT-сектор местами пошел в отрыв

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Финансовые результаты российского IT-сектора в прошлом году заметно опережали средние показатели по экономике. По динамике оборота отрасль была впереди на целых 14 процентных пунктов, следует из результатов исследования аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

По данным "СПАРКа", в прошлом году оборот российского IT-сектора (виды деятельности по ОКВЭД - разработка компьютерного ПО, предоставление консультационных и сопутствующих услуг в данной области, деятельность в области информационных технологий) увеличился на 22%, до 3,8 трлн рублей, тогда как рост в целом по экономике составил лишь 8%. Еще более заметная разница сложилась по сальдированному финансовому результату (прибыль минус убыток). По итогам года в IT-секторе он вырос по сравнению с 2021 годом на 16% и составил 365 млрд рублей, а в целом по РФ показатель снизился на 13%.

"Анализ экономических процессов на основе годовых данных, особенно в условиях резких изменений, может давать не совсем корректное представление о текущем состоянии сектора. В этой связи гораздо важнее отслеживание квартальной динамики, которая и отражает уровень адаптации к новым экономическим условиям", - обращают внимание авторы исследования.

При этом в документе отмечается, что со второй половины прошлого года отрыв сектора IT от общеэкономических тенденций стал очевидным. Так, оборот компаний сектора увеличился на 17%, а финансовый результат вырос более чем в два раза по сравнению со второй половиной 2021 года на фоне снижения этих показателей в целом по России.

Это не могло не сказаться на рентабельности IT-бизнеса. Как показывают оценки, сделанные на основе данных Росстата, если во II квартале 2022 года общий финансовый результат сектора был сведен с убытком, то уже в III квартале он вернулся к прибыльности. Более того, квартальная рентабельность активов составила 10%. В IV квартале рентабельность активов выросла почти до 17%, что на 8 п.п. выше аналогичного показателя прошлого года и почти в 2,6 раза - среднероссийского.

Начало текущего года оказалось нетипичным. Если прежде продажи в IT-секторе в I квартале традиционно были низкими, немногим выше аналогичных показателей предыдущего года, то уже в январе-феврале 2023 года оборот сектора в текущих ценах (516,2 млрд руб.) вырос на 12%. Впрочем, у некоторых IT-компаний рост продаж в I квартале оказался более значительным. Например, у "1С" продажи лицензий и сервисов "1С:Предприятия" через партнерскую сеть в январе-марте выросли на 48% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В целом по экономике ситуация другая - соответствующий общероссийский показатель оказался на 7% ниже своего прошлогоднего уровня.

По мнению ряда участников рынка, реальные показатели IT-сектора могут быть еще выше.

"В ситуации с внешними ограничениями многим компаниям пришлось отойти от практики открытых закупочных процедур, что также влияет на статистическую картину", - сказал "Интерфаксу" руководитель направления "Инфраструктурные решения" компании "Крок" Александр Сысоев.

Директор по стратегическим проектам группы компаний "Цифра" Павел Федосов подчеркнул, что IT-отрасль по своей сути разнородна, и не всегда и не полностью "считается".

"Речь идет, например, о сегменте "заказной разработки", который существенно просел в прошлом году ввиду закрытия зарубежных проектов. Помимо этого, в IT-отрасли существенную долю занимают внутренние интеграторы, инсорсеры при крупных корпорациях, которые традиционно наращивают свой вес в общем объеме IT-рынка", - сказал Федосов.

Руководитель направления IT-инфраструктуры компании "К2Тех" Алексей Зотов добавил, что сегодня не только в разных сегментах могут проявляться различные тенденции, но даже в одной нише игроки сталкиваются практически с противоположными трендами.

"Например, некоторые компании потеряли западных партнеров и еще не сориентировались, другие начали заменять их китайскими, наиболее предприимчивые стали искать российских партнеров и т.д. В целом, на мой взгляд, статистическая картина вполне реальна - как раз к лету, а тем более к осени игроки IT-рынка нашли новые схемы работы с поставщиками, сформировали портфели решений на основе российских решений и трансформировали партнерскую сеть по поставке техники, в сфере разработки и сопровождения ПО", - сказал он.

Рост IT-сектора участники рынка связывают, в частности, с реализацией отложенного спроса со стороны корпоративных заказчиков, многие из которых в прошлом году взяли паузу - им потребовалось время на выбор и тестирование российских продуктов, призванных заменить в том или ином виде импортные решения. По оценке ряда участников рынка, доля корпоративных заказчиков, поставивших в прошлом году свои IT-проекты на паузу, составляет около 60%.

При этом они отмечают, что пока рост рынка в прошлом году и ожидаемый рост в текущем обеспечиваются преимущественно государственным сегментом - госзаказчиками и госкомпаниями. У них не так много времени на раскачку: государство потребовало перевести объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное использование российского ПО. С учетом того, что только реализация пилотного проекта по внедрению того или иного решения может занимать полгода-год, а его доработка или создание с нуля потребует еще больших сроков, времени у владельцев КИИ действительно мало.

"События весны 2022 года изменили рынок - перевернули его. Это привело к тому, что большая часть заказчиков приняла решение трансформировать и адаптировать свои IT-инфраструктуры к новым рыночным реалиям, включая требования по переходу КИИ на российские программные решения. В результате даже работающие и не вызывающие нареканий системы, которые не планировалось обновлять еще несколько лет, попали в объем изменяемой IT-инфраструктуры", - отмечает Сысоев.

Коммерческие заказчики, как следует из результатов опроса компании "Аксофт", заняли выжидательную позицию.

По словам директора департамента клиентских проектов "Аксофта" Андрея Юрченко, у коммерческих заказчиков есть как психологические, так и технологические барьеры. В частности, они пока не готовы к внедрению "сырых продуктов", которые потребуется дорабатывать или во время внедрения, или в процессе эксплуатации. Для части импортных решений, как правило, специализированных или нишевых, пока нет соответствующих российских аналогов.

В целом, по данным "Аксофта", около 70% заказчиков из госсегмента уже давно (некоторые - с 2014 года) занимаются вопросами перехода на использование российского ПО. При этом около 20% заказчиков сталкиваются с несовместимостью отечественных решений с используемыми продуктами. Немногим менее половины коммерческих заказчиков (44,7%) не планируют в ближайшей перспективе заниматься импортозамещением, 27% будут ждать окончания срока лицензий на используемое ПО, еще 27% намерены перейти на российское ПО до того, как иностранный софт перестанет работать.

По словам гендиректора "СерчИнформ" Сергея Ожегова, опрос, проведенный компанией среди заказчиков, показал, что в настоящее время наиболее остро вопрос импортозамещения стоит в части инфраструктурного и прикладного ПО. Это отметили 30-40% (в зависимости от сегмента) заказчиков. Еще около 25% указали на первоочередную необходимость замены иностранных решений в области информационной безопасности, 20-30% - считают необходимым провести замену аппаратного обеспечения.

Хотя многие заказчики занимаются импортозамещением не один год, значимых результатов пока не так много. По данным "СерчИнформ", к настоящему времени только 3% системообразующих предприятий завершили процесс импортозамещения системного ПО (операционные системы и системы управления базами данных (СУБД)). Более того, он полностью завершен только на 1,7% объектах КИИ. При этом в прошлом году 53% системообразующих предприятий отмечали, что у них в планах стоит импортозамещение системного ПО, но заниматься им еще не начинали. Еще 23% таких заказчиков уже приступили к реализации соответствующих проектов, а 22% - не имели даже планов по переходу на российские ОС и СУБД.

В целом, поле деятельности для российских разработчиков ПО и поставщиков их решений (в том числе системных интеграторов) более чем обширное - с уходом иностранных вендоров освободилось 40-50% (в некоторых сегментах - 80%) рынка, который был занят импортными продуктами, которые теперь требуется заменить.

Впрочем, ситуация в IT-секторе не безоблачна: несмотря на хорошие финансовые показатели, заметно пострадала платежная дисциплина. Так, по данным "СПАРКа", доля компаний с Индексом платежной дисциплины (ИПД) "Высокий риск" в феврале текущего года составила 7% - это на 2 п.п. выше по сравнению с аналогичным показателем начала прошлого года. Впрочем, ситуация намного лучше, чем в разгар пандемии - тогда, в середине 2020 года, доля IT-компаний с ИПД "Высокий риск" превышала 14%.

В целом в IT-секторе ситуация с платежной дисциплиной заметно лучше, чем в других отраслях российской экономики. В энергетике доля компаний с ИПД "Высокий риск" составляет 19,1%, в строительстве - 10,7%, в логистике - 7,7%, а в целом по экономике РФ - 8,5%.

Данные Росстата показывают, что уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности IT-компаний на конец прошлого года составил 23,9 млрд рублей, что на 8% меньше аналогичного показателя 2021 года.

"При этом IT-компании сталкивались в основном с проблемой получения платежей за поставленные услуги: более 90% объема просрочки приходилось на дебиторскую задолженность. Просроченная задолженность по кредитам банков и займам у IT-компаний практически отсутствовала", - говорится в исследовании "СПАРКа".

Еще одна проблемная точка для сектора - нехватка инвестиций на фоне интенсивного развития отрасли. В прошлом году инвестиции IT-компаний снизились на 4%, до 304,6 млрд рублей, на фоне их увеличения в России почти на 5%. И это при том, что в РФ фактически прекратил свое существование венчурный рынок, через который IT-компании и стартапы могли привлекать внешнее финансирование со стороны зарубежных и российских инвесторов. Первые из РФ ушли, а вторые - приостановили свою деятельность.

Впрочем, отчасти нехватку инвестиций (собственных и внешних) IT-отрасли компенсировала господдержка. Помимо различных льгот и преференций началось активное использование механизмов грантовой поддержки и субсидирования разработок.

Отчасти подтверждением этого можно считать бум регистрации субъектов МСП. Информационные технологии наряду с оптовой торговлей и строительством вошли в тройку приоритетных секторов для регистрации новых МСП в 2022 году. По данным "СПАРКа", количество таких регистраций в IT-секторе выросло в прошлом году на 61% до более 9,2 тыс. компаний, по сравнению с приростом в 44% в целом по России.

Сектор остался в списке лидеров и по интенсивности регистрации. Количество создаваемых предприятий на 1000 МСП более чем в 1,4 раза превышало общероссийский показатель.

"В январе-феврале текущего года темпы регистрации МСП стали замедляться как в целом по России (до 19% на годовом уровне), так и в секторе IT. Определенное сдерживающее влияние могло оказать вступление в силу с 1 октября 2022 года нового порядка аккредитации IT-компаний. Однако динамика регистрации МСП в сфере IT (прирост на 29%) продолжала не только опережать среднероссийские показатели, но и даже результаты других "лидеров" - оптовой торговли (на 26%) и строительства (на 13%)", - говорится в исследовании.

Схожей оценки ситуации придерживается Алексей Зотов. По его мнению, вряд ли в прошлом году действительно произошло сокращение объемов инвестиций в сфере IT. "Возможно, дело в том, что некоторые игроки предпочли регистрировать новые юридические лица для расширения своих собственных разработок и в результате мы увидели рост количества МСП. Но сокращение инвестиций не наблюдалось", - сказал он.

По мнению экспертов "Новых облачных технологий" (НОТ, разработчик ПО "МойОфис") падение уровня инвестиций выглядит логичным на фоне обрушения цепочек поставок оборудования, комплектующих, софта и последующего вложения средств в пересборку этих цепочек.

"IT-рынку предрекали весьма чувствительное снижение - вплоть до 35%, отсюда и проблемы с инвестициями в первые три квартала; потенциальные инвесторы не спешили вкладывать в отечественную IT-отрасль", - отметили в НОТ.

Федосов, в свою очередь, считает, что падение рынка инвестиций в IT было кратным, составив приблизительно 90%. В результате наблюдался беспрецедентный рост заявок на получение грантового финансирования по линии РФРИТ, ФСИ, ФРИИ и т.д.

Это, в частности, подтверждают результаты работы некоторых крупных госкомпаний, которые привлекали для разработки импортозамещаемого отраслевого ПО российских разработчиков и покрывали 80-90% таких затрат за счет субсидий и грантов по линии Минцифры (преимущественно, по направлению "цифровой трансформации").

По оценке исследователей, российский IT-сектор пока успешно проходит сложный период адаптации к новым вызовам, опираясь на накопленный финансово-экономический потенциал, а также разнообразные инструменты государственной поддержки. Устойчивый рост оборота, хорошие финансовые позиции, относительно высокий уровень рентабельности, приемлемая платежная дисциплина, высокая активность регистрации МСП создают благоприятный фундамент для дальнейшего развития. При этом возобновившийся в последнем квартале прошлого года рост инвестиций в основной капитал в секторе IT еще сильнее улучшает его перспективы.

"Первый квартал 2023 года показывает, что большинство игроков рынка приняли новую реальность и новые правила, по которым теперь работает IT-отрасль. В целом рынок в этом году будет динамично расти, а заказчики продолжат реализацию проектов пилотирования и внедрения новых решений", - сказал Сысоев.

По оценке "1С", в целом у игроков сейчас тревожно-позитивное настроение. Так, проведенный в феврале опрос партнеров компании, внедряющих "1С:Предприятие", показал, что более 60% из них не ожидают существенных изменений на рынке, либо ожидают улучшения ситуации в 2023 году.

Зотов считает, что к началу 2023 года большинство компаний уже определились со схемой деятельности и подготовили новые стратегии взаимодействия как с зарубежными партнерами, так и с российскими разработчиками, которые ранее выходили за рамки основного фокуса IT-рынка.

По его мнению, драйверами рынка могут стать, например, разработка российских программных решений для тех ниш, в которых ранее доминировали зарубежные игроки и мировые технологические гиганты, а также сектор техподдержки.