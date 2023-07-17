Минцифры РФ приостановит выдачу грантов на ИТ-разработки

Ведомство также проведет аудит уже принятых решений

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ приостановит до 1 сентября выдачу новых грантов на ИТ-разработки, говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Минцифры проведет аудит уже принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-й чистоте.

Также будет проведена независимая оценка компетенций сотрудников Российского фонда развития ИТ (РФРИТ, основной оператор грантов), будет обновлен состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок. Минцифры также намерено оптимизировать процессы принятия решений о выдаче грантов для полного исключения влияния на них сотрудников министерства, обеспечения прозрачности и публичности всех этапов запуска и реализации таких проектов.

В этих целях Минцифры создаст комиссию по проверке во главе с министром Максутом Шадаевым, куда войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере ИТ (АПКИТ, Руссофт, АРПП "Отечественный софт" и др.), экспертных организаций.

Министерство проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов, рассмотрит все жалобы и предложения по оптимизации процессов и процедур.

Результаты анализа процессов и аудита проектов Минцифры представит публично, говорится в сообщении.

На прошлой неделе замглавы Минцифры Максим Паршин, курировавший, в том числе, вопросы грантовой поддержки ИТ-компаний, был отправлен под домашний арест до 12 сентября. Паршину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Паршин был назначен замглавы Минцифры в августе 2018 года - еще при прежнем главе министерства Константине Носкове. В Минцифры Паршин отвечал за развитие информационных технологий, создание благоприятных условий для российских ИТ-компаний, подготовку кадров для цифровой экономики, формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов и деятельности подведомственных организаций.

Также он курировал деятельность Московского технического университета связи и информатики, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.