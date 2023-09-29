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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Чистая прибыль "ТрансФин-М" по МСФО выросла за 6 месяцев на 32%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании ПАО "ТрансФин-М" по МСФО выросла в январе-июне 2023 года на 32%, до 10,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете эмитента.

Повышение чистой прибыли обусловлено ростом EBITDA и сокращением процентных расходов по финансовым обязательствам, объяснила компания.

Показатель EBITDA увеличился в отчетном периоде на 4,8%, достигнув 27,4 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 69,08% против 67,06% годом ранее.

Выручка компании составила за 6 месяцев 39,6 млрд рублей, что на 1,7% выше показателей того же периода 2022 года.

Чистый долг компании в январе-июне 2023 года сократился в 1,4 раза и составил 88,7 млрд рублей. Снижение чистого долга обусловлено ростом запаса ликвидности и амортизацией обязательств группы "ТрансФин-М", говорится в отчете. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составив 1,62.

Капзатраты группы снизились в 2,5 раза и составили 3,9 млрд рублей.

Лизинговый портфель компании снизился на 11%, до 162,6 млрд рублей, Общий средний парк подвижного состава в управлении (включая лизинг) составил 72 197штук (-6,4% к январю-июню месяцам 2022 года).

"ТрансФин-М" оказывает услуги финансового лизинга железнодорожного подвижного состава, воздушных судов, а также автомобильного, морского транспорта, технологического оборудования и спецтехники для нужд железнодорожной отрасли. На 30 июня 2023 года и 31 декабря 2022 года компания находилась под фактическим контролем Алексея Тайчера.

ТрансФин-М Алексей Тайчер
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