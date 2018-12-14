Гендиректор "Федеральной грузовой компании" Алексей Тайчер покинет пост

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) - Алексей Тайчер покидает свой пост, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на транспортном рынке.

По словам одного из собеседников агентства, топ-менеджер объявил об этом коллективу в пятницу. Еще один источник утверждает, что пост главы оператора займет Виктор Воронович, работающий сейчас первым заместителем генерального директора.

На посту главы ФГК Тайчер был утвержден в декабре 2015 года, до этого - в октябре 2015 года - был назначен исполняющим обязанности гендиректора компании, покинув пост президента АО "СГ-транс", в котором является совладельцем.

Ранее генеральным директором "Федеральной грузовой компании" являлся Виталий Евдокименко. На этот пост он был назначен в 2010 году. До этого, в 2004-2010 годах, работал заместителем руководителя Федеральной службы по тарифам РФ, затем непродолжительное время - старшим советником бывшего президента РЖД Владимира Якунина.

"Федеральная грузовая компания" - один из крупнейших владельцев грузовых вагонов в РФ (около 131 тысячи в эксплуатации). Оператор был создан в ходе реформы железнодорожного транспорта страны на базе парка "РЖД". Имеет представительство в Казахстане. "Российским железным дорогам" принадлежит 100% минус 1 акция.