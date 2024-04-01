Годовая чистая прибыль лизинговой компании "Трансфин-М" снизилась на 10,2%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В 2023 году чистая прибыль лизинговой компании ПАО "Трансфин-М" по МСФО снизилась на 10,2%, до 22,98 млрд рублей с 25,6 млрд рублей годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка по договорам с покупателями увеличилась на 13,6% и составила 82,8 млрд рублей, в том числе на ж/д перевозки - услуги по оперированию пришлось 55,3 млрд рублей (+12,7% к 2022 году), на доходы от операционной аренды - 17,3 млрд рублей (+36,7%), на выручку от эксплуатации комплекса услуг горно-транспортного оборудования - 10,1 млрд рублей (-8,9%).

Прибыль от операционной деятельности за прошлый год снизилась на 5,1%, до 36,7 млрд рублей.

Трансфин-М" оказывает услуги финансового лизин‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌га железнодорожного подвижного состава, воздушных судов, а также автомобильного, морского транспорта, технологического оборудования и спецтехники для нужд железнодорожной отрасли.

Конечным бенефициаром "Трансфин-М" до февраля до 2024 года был Алексей Тайчер. В феврале "Трансфин-М" сообщило, что Тайчер продал 100% компании. Так, 70%-я доля в АО "ТФМ-Гарант", владеющим 100% акций "Трансфин-М", перешла во владение ООО УК "Аурум Инвестмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инвестсервис" (Москва), а 30% - к ООО "ТЕТИС Кэпитал" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Талер" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (Москва).