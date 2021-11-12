Экс-глава "ТрансФин-М" из "списка Титова" получил семь лет колонии

Дмитрия Зотова признали виновным в особо крупном мошенничестве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы признал бывшего генерального директора ПАО "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова виновным в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к семи годам колонии общего режима, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Роман Костенко.

Его экс-заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком на пять лет.

Адвокат отметил, что приговор будет обжалован. По его мнению, единственным законным и правосудным решением по делу может быть лишь оправдательный приговор.

"Обвинение, предъявленное моему доверителю, является незаконным и необоснованным. Мы последовательно доказывали в ходе процесса, что вменяемые в качестве преступления Зотову и Сергеевой сделки были возмездными, прибыльными для потерпевшего - компании "ТрансФин-М", проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами, с ведома акционеров и принесли якобы потерпевшему прибыль. Жаль, что суд не внял нашим доводам, будем доказывать невиновность нашего доверителя в судах других инстанций", - сказал Костенко.

Ранее сообщалось, что гособвинение просило для Зотова восемь лет колонии.

Зотов - участник так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В него входят бизнесмены, покинувшие Россию из опасений уголовного преследования, но желающие вернуться на родину, если им гарантируют справедливое разбирательство.

Вынесенный приговор уполномоченный по защите прав предпринимателей назвал "вопиющим примером расхождения между ничем не подтвержденными словами и документальными фактами".

"Суд закрыл глаза на все бухгалтерские документы, на все показания экспертов. Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции", - сказал Титов.

В свою очередь адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцев, представляющие интересы ПАО "ТрансФин-М", считают приговор суда обоснованным и законным.

"Мы были убеждены в справедливом решении суда. Качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершенном Дмитрием Зотовым преступлении. Мнимая сделка по продаже 1000 вагонов скрывалась от акционера, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов - компания ООО "Инвест-Актив" принадлежит Зотову, а ее номинальный владелец - иностранный гражданин, получал от Зотова ежемесячную зарплату - 30 тыс. долларов. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба, множество", - сказали адвокаты.

Представители потерпевшей стороны отметили, что хищение тысячи вагонов и вывод из компании свыше 1 млрд рублей на собственные оффшорные организации априори не являются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости.

Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву, но позднее освобожден под подписку о невыезде. Как установлено следствием и судом, Зотов похитил более 1 млрд руб. Свою вину он не признает.

Зотов возглавлял "Трансфин-М" с 2012 по ноябрь 2018 года. "Трансфин-М" занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Зотов покинул пост главы компании осенью 2018 года.