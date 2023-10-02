Розничные цены на бензин и ДТ в Москве снизились впервые за долгое время

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Розничные цены на автомобильное топливо в Москве впервые за долгое время продемонстрировали снижение, стоимость литра по каждому из видов в среднем уменьшилась более чем на 30 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В частности, средневзвешенная цена на дизельное топливо в Москве за неделю уменьшилась на 31 коп., до 62,07 руб./л. 92-й бензин подешевел в среднем на 28 коп., до 50,68 руб./л, 95-й - на 36 коп., до 56,16 руб./л, 100-й - на 34 коп., до 69,46 руб./л.

Снижение стоимости моторного топлива в рознице является реакцией на падение биржевых цен на него в результате введения Россией 21 сентября запрета на экспорт дизельного топлива и бензина. Кардинальная мера была вызвана длительным ростом цен на данные нефтепродукты в опте, что привело к повышению их стоимости на заправках.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено обеспечить постоянный контроль за ценами на российских АЗС. "Особенно, по независимым: тем, кто покупает нефтепродукты на бирже, а не производит на своих НПЗ", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Тогда же Новак выразил уверенность, что в ближайшее время будет видно снижение цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом сегменте, поскольку существует временной лаг между покупкой нефтепродуктов на бирже и их реализации потребителям.