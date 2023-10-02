"Росатом" и "Газпром" обсуждают поставку плавучих энергоблоков на месторождения Сахалина

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" и "Газпром" обсуждают поставку плавучих атомных блоков для энергоснабжения месторождений на Сахалине, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на схему и программу развития электроэнергетики Сахалинской области.

Речь идет о блоках мощностью до 116 МВт для снабжения Киринского и Южно-Киринского месторождений. Из них 45 МВт потребуются непосредственно проектам "Газпрома", остальное - потребителям региона.

В "Газпроме" изданию подтвердили возможность использования плавучих атомных энергоблоков для ряда объектов Сахалинского центра газодобычи.

Летом также сообщалось о возможности использования таких блоков в целом на проектах вдоль Северного морского пути (СМП). Глава "Росатома" Алексей Лихачев на ПМЭФ заявил, что корпорация видит спрос минимум на 15 плавучих энергоблоков вдоль линии Северного морского пути.

Компания уже реализует подобный энергопроект для Баимского ГОКа.