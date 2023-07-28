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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Глава "Росатома" заявил об интересе африканских стран к российским плавучим АЭС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Страны Африки интересуются проектом плавучей АЭС, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах саммита "Россия-Африка".

"Мы видим огромную заинтересованность стран африканского континента, в первую очередь, обладающих береговой линией, к реализации этого проекта (модернизированного плавучего энергоблока - ИФ)", - сказал он.

"Кроме прямой поставки, создания в интересах того или иного правительства данной плавучей станции, мы предложили еще одну модификацию данного проекта - это создание атомного энергофлота. Для того чтобы с борта станции продавать электроэнергию потребителю. Это минимально сокращает затраты страны на создание инфраструктуры", - сообщил Лихачев.

В ходе саммита "Россия-Африка", как сообщалось, госкорпорация подписала два межправсоглашения по мирному атому - с Бурунди и Зимбабве.

Алексей Лихачев Росатом Африка
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