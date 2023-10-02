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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Суд прекратил производство по иску главы Segezha Шамолина к Credit Suisse

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску президента Segezha Group (входит в АФК "Система") Михаила Шамолина против Credit Suisse AG. Как говорится в материалах суда, решение было вынесено 29 сентября в закрытом режиме.

В конце июня 2023 года Шамолин подал иск о взыскании с Credit Suisse AG дивидендов в сумме 88,67 млн рублей. В качества третьих лиц к разбирательству были привлечены Росбанк и Segezha. В пресс-службе лесопромышленного холдинга суть иска не комментировали.

В марте 2023 года оказавшийся в сложной финансовой ситуации швейцарский инвестбанк Credit Suisse был куплен конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,36 млрд). В середине июня сделка была закрыта. UBS в иске Шамолина не упоминается.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.

Credit Suisse Segezha Group UBS Арбитражный суд Москвы Михаил Шамолин
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