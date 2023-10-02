Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Доллар поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем: доллар поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, евро торгуется по направлению к 105 рублям.

Курс доллара США составил 99,08 руб./$1 в 14:24 по московскому времени, что на 1,12 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,29 руб./EUR1, подорожав на 94 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,04 рубля - до 101,43 руб.

"Большую часть прошедшей недели рубль не показывал ярко выраженную динамику, но после завершения налогового периода он перешел к заметному ослаблению. В последнее время рубль показывает негативную динамику в первой половине каждого месяца, и сейчас есть риски временного роста курса пары "доллар-рубль" выше 99 руб./$1. При этом стоит подчеркнуть, что на этой неделе дополнительным фактором волатильности на валютном рынке будут выходные дни в Китае, в результате которых ряд расчетов по операциям с юанем проводиться не будет", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Московская биржа США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инвестор-миллиардер Акман готов рассмотреть возможность сделки с соцсетью X

Цена Urals в сентябре составила $83,08 за баррель, дисконт опустился до 11,6%

Цена Urals в сентябре составила $83,08 за баррель, дисконт опустился до 11,6%

В США расходы на рекламу лекарств от ожирения и диабета выросли на 20%

В США расходы на рекламу лекарств от ожирения и диабета выросли на 20%

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4,4%

Brent торгуется у $92,3 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });