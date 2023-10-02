Доллар поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем: доллар поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, евро торгуется по направлению к 105 рублям.

Курс доллара США составил 99,08 руб./$1 в 14:24 по московскому времени, что на 1,12 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,29 руб./EUR1, подорожав на 94 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,04 рубля - до 101,43 руб.

"Большую часть прошедшей недели рубль не показывал ярко выраженную динамику, но после завершения налогового периода он перешел к заметному ослаблению. В последнее время рубль показывает негативную динамику в первой половине каждого месяца, и сейчас есть риски временного роста курса пары "доллар-рубль" выше 99 руб./$1. При этом стоит подчеркнуть, что на этой неделе дополнительным фактором волатильности на валютном рынке будут выходные дни в Китае, в результате которых ряд расчетов по операциям с юанем проводиться не будет", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".