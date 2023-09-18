Путин призвал "не откладывая" реагировать на ослабление рубля

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ключевую роль в усилении проинфляционного давления в последние недели играет ситуация на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен - это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения", - сказал глава государства на совещании по проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

"Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", - заявил Путин.

ЦБ, реагируя на резкий рост проинфляционных рисков, в августе внепланово повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - с 8,5% до 12%, а в минувшую пятницу добавил еще 100 б.п. и заявил о возможности нового ужесточения ДКП в будущем.

Минэкономразвития ранее в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год: сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год - до 4,5% с 4,0%. ЦБ РФ 15 сентября повысил прогноз по инфляции на 2023 г до 6-7% с 5-6,5%, при этом регулятор по-прежнему ждет ее возвращения к уровню вблизи 4% в следующем году. По оценке ЦБ на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.

В открытой части совещания Путин не привёл цифр по проекту бюджета, который вскоре предстоит вносить в Госдуму.

"Знаю, какую большую работу уже провело правительство - просто колоссальную по своему объёму и сложности. Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным. Я в курсе всех споров внутри правительства по этим вопросам, но до внесения в Государственную думу пакета соответствующих законопроектов остаётся не так много времени - нужно уже ставить окончательную точку. Необходимо его, этот бюджет, эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали", - заявил Путин.

Текущая экономическая ситуация, по словам президента, "в целом устойчивая и сбалансированная". "Мы с коллегами это обсуждаем постоянно, почти каждый день - и с председателем правительства, и с экономическим блоком. Сегодня ещё встретимся и поговорим с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ИФ) отдельно. Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов", - сказал Путин.

"В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока - начиная с года (накопленным итогом с начала 2023 года - ИФ) - там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз. При этом важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и - с учётом конъюнктуры на мировых рынках - продолжается активный рост", - отметил президент.