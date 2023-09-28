В Минфине считают нецелесообразным ограничивать плавающий курс рубля

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Любая возможная донастройка регулирования российского валютного рынка не должна ставить под сомнение его базовый принцип - плавающий курс, считает глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

В беседе с журналистами в кулуарах Московского финансового форума он прокомментировал дискуссию, запущенную недавними высказываниями главы Минэкономразвития Максима Решетникова о необходимости изучить китайский опыт регулирования валютного рынка и выработать некий собственный его аналог, при котором будет существовать "некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей". В Банке России эту идею подвергли критике.

"Надо в целом понимать терминологию, что такое "мембрана" и что имеется в виду. Скорее всего, не имеется в виду ограничение плавающего курса рубля. То есть мы не считаем, что это ограничение плавающего курса рубля. И нам кажется, ограничивать плавающий курс нецелесообразно", - сказал глава департамента Минфина.

"Мы к этому (плавающему курсу - ИФ) очень долгое время шли, это существенное достижение всей макроэкономической политики в нашей стране. Поэтому любые нововведения, на наш взгляд, не должны ограничивать плавающий курс. На этом базовом принципе работает вся экономика, работает денежно-кредитная политика, дисбалансы в экономике снижаются", - отметил Чебесков.

По его словам, нужно "более детально" понимать идею, высказанную Минэкономразвития, "но в целом она не должна противоречить плавающему курсу". Официальных предложений министерства Чебесков пока не видел.

"Реальность такова, что существует неофициальный рынок рубля в оншоре, то есть выводятся рубли, они где-то за границей обмениваются, часть из этого выходит к нам на валютный рынок, часть нет. То есть действительно такой феномен есть, он для нас менее обычен, мы пытаемся правильно настроить сбалансированное регулирование, чтобы к этой реальности подстроиться. Минфин предлагал какие-то свои меры, были предложения у Центрального банка, у Минэкономразвития. В целом баланс этих предложений мы пытаемся найти", - заявил он.

По словам Чебескова, инициатив был очень много, но конкретные решения не были приняты.

Отвечая на вопрос, по каким предложениям у властей есть консенсус, он заявил, что уже принятые меры - "единственное, на чем консенсус сошелся".