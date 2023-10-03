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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Министр нефти Индии предупредил о хаосе при ценах на нефть выше $100 за баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр нефти и газа Индии Хардип Пури на форуме ADIPEC выразил надежду, что цена на нефть не достигнет $100 за баррель, иначе мир получит "организованный хаос".

По его словам, в случае повышения цен до этого уровня "Индия справится, поскольку имеет собственное производство и является большой экономикой". В то же время Пури переживает за страны "глобального юга".

Министр выразил опасения, что ситуация на мировом рынке нефти сейчас похожа на 2008 год.

Индия, которая является одним из крупнейших покупателей нефти, несколько лет назад обращалась к участникам ОПЕК с просьбой сбалансировать предложение на рынке, чтобы цены на сырье снизились.

Индия ОПЕК Хардип Пури ADIPEC
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