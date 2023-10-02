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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Brent торгуется у $92,3 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут в понедельник.

К 8:15 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,13%), до $92,32 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,9 (1%), до $92,2 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,14 (0,15%), до $90,93 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,92 (1%), до $90,79 за баррель.

Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.

Brent подорожала на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

"Импульс к росту цен, связанный с опасениями дефицита предложения на рынке, исчерпал себя к концу прошлой недели, - считает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Сейчас, вероятно, будет фаза консолидации, пока не появится новых рыночных драйверов".

Со 2 по 5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Brent WTI Абу-Даби ОПЕК
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