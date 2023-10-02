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Nio, Li Auto и XPeng резко увеличили поставки электромобилей в сентябре и III квартале

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc. резко увеличили поставки как в сентябре, так и в третьем квартале 2023 года.

Поставки NIO в прошлом месяце выросли в 1,4 раза по сравнению с сентябрем 2022 года, до 15 641 машин, включая 11 504 внедорожников и 4 137 седанов. В июле-сентябре показатель подскочил в 1,75 раза до 55 432 электромобилей.

NIO начала продажи новой модели внедорожника EC6 15 сентября, отмечает Market Watch.

Поставки электромобилей Li Auto в прошлом месяце достигли рекордных 36,06 тыс. единиц, что в 3,1 раза больше, чем годом ранее. По итогам всего третьего квартала показатель составил 105 108 автомобилей, увеличившись в четыре раза по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года.

Xpeng увеличила поставки электромобилей в сентябре в 1,8 раза до 15,31 тыс., по итогам третьего квартала – в 1,7 раза, до 40 008 единиц.

BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, поставила клиентам в сентябре 144 179 электромобилей – в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

ADR Nio прибавляют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник, Li Auto – 1,5%, XPeng – 1,3%.

Китай XPeng Nio Li Auto
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